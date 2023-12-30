ولاية أيوا محبطة من هيمنة ترمب على الحزب الجمهوري

أدى اشتداد الحملة الانتخابية الأمريكية قبل المؤتمرات الحزبية في 15 يناير إلى ضياع حماس المتنافسين مع الرئيس السابق دونالد ترمب، لذا يشعر بعض الناخبين بالقلق من هدوء المنافسة التي عادة ما تحول ولاية أيوا إلى مركز العالم السياسي.

وذكرت جينا مايفيلد، الطالبة في جامعة أيوا البالغة من العمر 19 عامًا: «إنه أمر محبط نوعًا ما.. أشعر أن أصوات الكثير من الناس لا يتم سماعها».

وجعلت قاعدة دعم ترمب التي لا يمكن اختراقها الكثيرين يشعرون بالاستسلام لرؤية اسمه على بطاقة الاقتراع في نوفمبر.

ويعمل منافسو ترمب في الولاية على إقناع الناخبين بأن فوزه ليس حتميا، والسؤال هو ما إذا كانت أي من هذه الجهود ستؤدي إلى تآكل مكانة ترمب بشكل ملحوظ، وهو احتمال يجده بعض الناخبين غير مرجح، مع دخوله المرحلة الأخيرة قبل المؤتمرات الحزبية ومواجهته لـ91 تهمة جنائية.

التنازل عن الولاية

حيث ركز حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حملته بشكل فعال على ولاية أيوا، وضخها بالإعلانات وصياغة جدول سفر قوي للأحداث والتوافر الإعلامي. وتقوم نيكي هيلي سفيرة الأمم المتحدة السابقة بحملة انتخابية في جميع أنحاء ولاية أيوا، حيث تكثف انتقاداتها لترمب بينما تضع الأساس لنتائج محتملة أقوى في نيو هامبشاير، حيث تتضمن الانتخابات التمهيدية في 23 يناير المزيد من الناخبين المستقلين.

والسؤال هو ما إذا كانت أي من هذه الجهود ستؤدي إلى تآكل مكانة ترمب بشكل ملحوظ، وهو احتمال يجده بعض الناخبين غير مرجح في هذه المرحلة.

تحدي التهم الجنائية

ويدخل ترمب المرحلة الأخيرة بـ91 تهمة جنائية تتعلق بكل شيء بدءًا من تعامله مع المعلومات السرية وحتى الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وأعلنت المحكمة العليا في كولورادو وكبير مسؤولي الانتخابات في ولاية ماين مؤخرًا أن ترمب غير مؤهل للظهور في بطاقات الاقتراع في ولايتيهما، وهي قرارات من المرجح أن يستأنفها الرئيس السابق أمام المحكمة العليا الأمريكية.

ويتورط ترمب في جدل حول خطابه القاسي تجاه المهاجرين، ويستخدم بشكل متكرر لغة يقول خبراء التطرف إنها تحاكي كتابات أدولف هتلر حول «نقاء» الدم، الذي عزز القتل المنهجي الذي نفذته ألمانيا النازية لملايين اليهود وغيرهم من «غير المرغوب فيهم» قبل ذلك. وخلال الحرب العالمية الثانية.

تحويل نقاط الضعف

وسعى ترمب إلى تحويل نقاط ضعفه إلى ميزة، بحجة أنه تم توجيه الاتهام إليه نيابة عن أنصاره. ويهدف أيضًا إلى التغلب على المخاوف من أنه يشكل تهديدًا للديمقراطية من خلال اتهام الرئيس جو بايدن بتسخير سلطة الحكومة ضد منافس سياسي. ولا يوجد دليل على أن بايدن أو البيت الأبيض كان لهما أي تأثير على قرار وزارة العدل بتوجيه اتهامات جنائية لترمب.

ولاية أيوا: يفخر سكان أيوا تاريخيًا بالدور الذي يلعبونه في بداية تقويم الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات. إن الفخر الذي يشعر به سكان أيوا يقابله أيضًا قلق دائم من أن وضعهم قد لا يستمر إلى الأبد. ساهمت الجهود الفاشلة للإبلاغ عن النتائج في قيام الديمقراطيين بإزالة ولاية أيوا من موقعهم المتقدم، واستبدالها بدلًا من ذلك بولاية ساوث كارولينا. أبقى الجمهوريون ولاية أيوا في المركز الأول في حملة 2024. تخلى ترمب عن بعض الممارسات السياسية الراسخة في ولاية أيوا، خاصة عندما يتعلق الأمر بحملات البيع بالتجزئة. استبدل ترمب إلى حد كبير غرف المعيشة بالمسيرات، مما أثار بعض الانتقادات بأنه يعتبر ولاية أيوا أمرا مفروغا منه.