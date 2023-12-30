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الفيضانات تعطل خطط السفر في باريس ولندن

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تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في محطة سانت بانكراس الدولية بلندن ومحطة جار دو نورد في باريس، وقالت شركة يوروستار، التي تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام، إنها ألغت ما لا يقل عن 29 قطارًا، ومن غير المتوقع أن تقوم بتشغيل أي خدمات لبقية اليوم بسبب الفيضانات.

وقال المهندسون العاملون في النفق إن مستويات المياه تنخفض، وإن حجم المياه في النفق كان «غير مسبوق»،

حيث تعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة جيريت، ومن المتوقع حدوث المزيد من الطقس العاصف وتعطيل السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إنه من المتوقع أن تضرب المزيد من الرياح العاتية والأمطار لندن وجنوب إنجلترا ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومترًا في الساعة)، ومن المحتمل أن تكون أقوى الرياح بالقرب من المناطق الساحلية.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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