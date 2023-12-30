الفيضانات تعطل خطط السفر في باريس ولندن

وقال المهندسون العاملون في النفق إن مستويات المياه تنخفض، وإن حجم المياه في النفق كان «غير مسبوق»،
حيث تعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة جيريت، ومن المتوقع حدوث المزيد من الطقس العاصف وتعطيل السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إنه من المتوقع أن تضرب المزيد من الرياح العاتية والأمطار لندن وجنوب إنجلترا ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومترًا في الساعة)، ومن المحتمل أن تكون أقوى الرياح بالقرب من المناطق الساحلية.
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