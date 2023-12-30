تنفيذ مشروع حياة التطوعي السعودي للأطفال متضرري الزلزال بسوريا وتركيا

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع حياة التطوعي السعودي في مدينة الريحانية التركية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 31 ديسمبر 2023. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 319 حالة، وإجراء 17 عملية جراحية في مجال المسالك البولية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والبرامج التطوعية التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.



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