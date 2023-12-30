وزير المالية الإسرائيلي: سنجري مناقشة في المستقبل حول الاستيطان في غزة

زعم وزير المالية الإسرائيلي اليمينيّ المتطرف بتسلإيل سموتريش، "أننا سنجري مناقشة في المستقبل حول الاستيطان في غزة".

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جدد وزير المالية الإسرائيلي أمس رفضه مطالب أميركية بتحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.

ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى خلافات إسرائيلية حول مسار الحرب على قطاع غزة، في ظل ضغط تشكله خسائر الجيش الإسرائيلي جراء عمليات الفصائل الفلسطينية في غزة وملف الأسرى في القطاع.