أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا المشاركة بمؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم السبت.
وأمس، ذكرت صحيفة "يديوعوت أحرنوت أنّ نتانياهو منع رئيسي جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين من المشاركة في حوار "عملياتي" مع يوآف غالانت.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى خلافات حول مسار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل ضغط تشكله خسائر الجيش الإسرائيلي جراء عمليات الفصائل الفلسطينية في غزة وملف الأسرى في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وغانتس رفضا المشاركة بمؤتمر صحفي يعقده نتانياهو اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.