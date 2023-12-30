هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وغانتس رفضا المشاركة بمؤتمر صحفي يعقده نتانياهو اليوم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا المشاركة بمؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم السبت.

وأمس، ذكرت صحيفة "يديوعوت أحرنوت أنّ نتانياهو منع رئيسي جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين من المشاركة في حوار "عملياتي" مع يوآف غالانت.

ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى خلافات حول مسار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل ضغط تشكله خسائر الجيش الإسرائيلي جراء عمليات الفصائل الفلسطينية في غزة وملف الأسرى في القطاع.