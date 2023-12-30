الجيش الإسرائيلي: حماس تعتقد أننا سنخرج من قطاع غزة قريبًا و"هم مخطئون"

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "حركة حماس تعتقد أننا سنخرج من قطاع غزة قريبًا وهم مخطئون"، لافتًا إلى أنّ "واجبنا أن نعيد الأسرى لدى حماس في غزة".
ذكر "أننا سنواصل تشكيل ضغط عسكري ومصممون على تفكيك حركة حماس".
ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى خلافات إسرائيلية حول مسار الحرب على قطاع غزة، في ظل ضغط تشكله خسائر الجيش الإسرائيلي جراء عمليات الفصائل الفلسطينية في غزة وملف الأسرى في القطاع.
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