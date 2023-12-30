اطفاء بيروت ينفذ بمؤازرة حرس بيروت انتشارًا عملانيًا في العاصمة غدًا لتأمين سلامة الساهرين

أعلن فوج اطفاء بيروت، أنه بتاريخ 31 كانون الأول وبمناسبة عيد رأس السنة، سينفذ فوج اطفاء بيروت بمؤازرة فوج حرس بيروت انتشاراً عملانياً في العاصمة، وذلك لتأمين سلامة الساهرين، وستكون نقاط الانتشار كالتالي:

برج الغزال - السوديكو- الفورم دي بيروت - تقاطع عين المريسة -ساحة ساسين.

وستنطلق مهمة التأمين في العاصمة من مركز قيادة فوج الاطفاء الكرنتينا عند الساعة 16:00 وستستمر حتى ساعات الفجر الاولى. وذكر برقم الطوارئ 175.