إبراهيم أمين السيد: ينظر الأميركي والمجتمع الدولي إلى حزب الله والمقاومة على أنهم تهديد لكياناتهم

أكد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد، أنّ "ما قبل السابع من تشرين الأول ليس كما بعده، حيث أفقدت عملية طوفان الأقصى هذا الكيان كل أسباب القوة والدعم".

وخلال كلمة له في ذكرى أسبوع عنصر "حزب الله" حسن عبد النبي طليس "صالح" في بريتال، أوضح أنّه "ينظر الأميركي والمجتمع الدولي إلى حزب الله والمقاومة والشهداء على أنهم تهديد لكياناتهم المستبّدة".

وأشار السيد إبراهيم أمين السيد إلى أنّ "الولايات المتحدة دولة قائمة على أساس غير قانوني لأنها احتلّت أرض الغير وقامت دولتها على أرض مغتصبة، وهي ستنتهي وتزول، كما الكيان الإسرائيلي الذي قام على اغتصاب أرض فلسطين".