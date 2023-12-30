قضايا عملياتية أمنية حساسة.. نتنياهو يمنع رئيسي جهازي الموساد والشاباك من إجتماع وزير الدفاع

الشارقة - اميمة ياسر - منع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، رئيسي جهازي الموساد والشاباك من المشاركة في حوار "عملياتي" مع وزير الدفاع يوآف جالانت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن نتنياهو منع رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، من المشاركة في حوار عملياتي أو عسكري مع وزير الدفاع جالانت.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو قد رفض مشاركتهما أيضا في حوار سابق يتعلق بملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى المشاركة في نقاش خاص بقضايا عملياتية أمنية حساسة.

من جانبه، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" هو المخوَّل برسم السياسات العسكرية ومناقشة ملف الأسرى والرهائن لدى "حماس".