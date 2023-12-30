الجنود يحتفلون بقرار سحبهم من قطاع غزة .. مقتل 41 من جنود اللواء جولاني الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الكتيبة 13 بلواء غولاني، اعترافه بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، وبمقتل 7 آخرين بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة.

وكانت إسرائيل أعلنت في 21 من الشهر الجاري سحب لواء غولاني -الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال- من القطاع بدعوى إعادة تنظيم صفوفه.

واحتفل جنود لواء غولاني بقرار سحبهم من قطاع غزة.

الموساد والشاباك

وفي سياق آخر ، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن نتنياهو منع رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، من المشاركة في حوار عملياتي أو عسكري مع وزير الدفاع جالانت.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو قد رفض مشاركتهما أيضا في حوار سابق يتعلق بملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى المشاركة في نقاش خاص بقضايا عملياتية أمنية حساسة.

من جانبه، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" هو المخوَّل برسم السياسات العسكرية ومناقشة ملف الأسرى والرهائن لدى "حماس".