شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض درجات الحرارة.. تطورات حمى الضنك في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد إقليم البنجاب الباكستاني انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس حمى الضنك، تزامنا مع الانخفاض الأخير في درجات الحرارة بالإقليم.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة حيث لا تزال لاهور عاصمة الإقليم تتحمل وطأة تفشي المرض، بعد أن سجلت 7027 حالة مؤكدة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

حمى الضنك في باكستان

تكشف أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة عن ما مجموعه 15 ألفا و182 حالة إصابة بحمى الضنك منتشرة في 36 منطقة في إقليم البنجاب هذا العام.

وعلى الرغم من الانخفاض العام، لا تزال لاهور، التي تشهد 6 حالات إضافية، نقطة ساخنة. وسجلت سيالكوت وتشاكوال حالة واحدة لكل منهما خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويتلقى حاليا 25 مريضا بحمى الضنك العلاج في مختلف مستشفيات البنجاب، 8 منهم في مستشفيات لاهور.

حمى الضنك

دعا وزير الصحة في إقليم البنجاب علي جان خان المواطنين إلى الحفاظ على محيط نظيف وجاف كإجراء وقائي. وشدد على أهمية التعاون مع فرق وزارة الصحة التي تعمل بنشاط للحد من تفشي حمى الضنك.

يذكر أن مرض حمى الضنك يتم نقله عن طريق البعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

وتتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة - والمعروف باسم حمى الضنك النزفية - إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم ثم إلى الوفاة فى حالة الإهمال وعدم تلقى العلاج.