قرش دهب وصاروخ طابا.. أحداث تصدرت حصاد 2023 في جنوب سيناء



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

تعرضت محافظة جنوب سيناء لعدد من الأحداث خلال عام 2023، لم تشغل الرأي العام السيناوي فقط، بل شغلت الرأي العام المصري والدولي.

هجوم سمكة القرش على سائحة في دهب

ظهرت سمكة قرش على شواطئ منطقة اللاجونا بمدينة دهب، وهاجمت زائرة مصرية تدعى " ز . أ . م" 34 عاما، وأسفرت عن بتر ذراعها الأيسر بالكامل، بعد نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على زيارتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تماثلت للشفاء، كما قامت محميات جنوب سيناء بالتنسيق مع وزارة البيئة بتعليق نزول السائحين للمياه خلال هذه الفترة، ثم عادت الأنشطة البحرية بالمدينة إلى طبيعتها.

سقوط صاروخ في طابا وإصابة 6 أشخاص

تعرضت مدينة طابا بجنوب سيناء مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، لسقوط صاروخ مجهول استهدف منطقة الإسعاف والسكن الإداري الخاص بمستشفى طابا، وذلك على خلفي التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ بداية الحرب الإسرائيلية المشتعلة في غزة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص دون حدوث وفيات، وإحداث أضرار بالغة بعدد 3 عمارات، ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة لحصر التلفيات التي حدثت في الوحدات السكنية لسرعة صيانتها وإعادتها إلى أصلها.

سقوط جسم غريب في صحراء مدينة دهب

تعرضت مدينة دهب صباح يوم 28 أكتوبر الماضي، لسقوط جسم غريب في منطقة صحراوية بالقرب من محطة المياه، ولم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، ولكنه أثار الفزع والرعب في نفوس مواطني المدينة.

كما سمع مواطني مدينة دهب أصوات دوي انفجارات مرتين خلال أسبوع في نهاية شهر ديسمبر الجاري في سماء المدينة، دون حدوث أي خسائر.