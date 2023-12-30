رويترز: البحرية البريطانية تلقت بلاغًا حول واقعة جنوب غربي اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، إن هيئة بحرية بريطانية تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

سبق وأن قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إن الجماعة نفذت عملية استهداف للسفينة التجارية "إم إس سي يونايتد" بصواريخ مناسبة بعد رفض الرسائل التحذيرية.

وأكد سريع في بيانه على أن استهداف السفينة إم إس سي جاء بعد رفض الرسائل التحذيرية من قبل الجماعة.

وشدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين على أن عملياتهم تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار وعملية إطلاق صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع سفينة قرب الحديدة باليمن.

وتستهدف جماعة أنصار الله الحوثي، جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة وحتى يسمح بدخول الإمدادات اللازمة إلى القطاع.

وأصبح البحر الأحمر منطقة مضطربة مؤخرًا، في ظل استهداف الحوثيين للسفن المتجهة من وإلى إسرائيل، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك استهداف بينما نفت الأخيرة ذلك قائلة إن واشنطن ليست في موقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات.