نقيب الزراعيين يكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الارتفاع الجنوني في أسعار البطاطس، بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها من الخارج و97% من محاصيل الخضار المزروعة في مصر مستوردة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة "المحور"، إن عروة البطاطس يتم زراعتها على 3 مرات، واللجنة الفنية للبطاطس سمحت باستيراد 200 ألف طن، كما تم الاتفاق على استيراد 200 ألف طن من العروة الصيفية، دخل منهم 110 آلاف طن، ومن المعروف أن آخر موعد لشحن البطاطس من الدول التي يتم الاستيراد منها يوم 5 فبراير.

وأوضح أنه بعد تدخل الحجر الزراعي تم السماح بدخول 95 ألف طن ورفض 15 ألف طن، بهدف الحفاظ على الصحة الغذائية، مضيفًا ان المساحة المزروعة في الموسم الصيفي 160 ألف فدان.

وتابع:" سعر التقاوي ارتفع لأن تجار البطاطس والمستوردين مسعرين سعر التقاوي على سعر الدولار في السوق السوداء، والعام الماضي كان طن البطاطس 30 ألف جنيه، واليوم وصل سعرها لـ 75 ألف جنيه.. وأي شيء مدخلات الإنتاج تزيد فان المنتج النهائي سعره هيزيد".

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