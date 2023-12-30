عبد الحميد: البنوك أنفقت 66 مليار جنيه لتمويل مشروع "سكن لكل المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكدت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 1.6 مليون مواطن قدموا طلبات للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن لكل المصريين.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، اليوم السبت إنه تم تسليم 580 ألف وحدة سكنية من مشروع سكن لكل المصريين،منوها أنه مع بداية مع العام الجديد سيتم تسليم نحو 200 ألف وحدة سكينة، وموزعة على 20 ألف وحدة شهريا.

وأكدت أن مشروع سكن لكل المصريين يستهدف المواطنين محدودي الدخل، موضحة أنه يتم تحديد محدودي الدخل كل عام وفقًا لكل العوامل المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى نسب التدخل أو نسب التضخم.

وتابعت: تم طرح نحو 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن هناك إشادة عالمية بمستوى التشطيب الذي يتم في الوحدات السكانية، كما أن سعر الوحدة السكانية بنفس مستوى التشطيب خارج المشروع سيكلف المواطن ضعف سعرها المعلن في مشروع سكن لكل المصريين.

وأوضحت: "البنوك أنفقت 66 مليار جنيه في التمويل العقاري بمشروع سكن لكل المصريين، ومن المتوقع أن يكلف المشروع ما يقرب من 400 مليار جنيه".

ولفت، إلى أنه من المتوقع فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين بعد 6 أشهر من الآن، منوهة إلى أنه تم إجراء 7 آلاف محضر لكل من باع أو قام بالتصرف في وحداته السكنية.

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