"أشجار الكريسماس في كل حتة".. شوارع الأقصر تتزين لاستقبال العام الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تزينت الشوارع والميادين بمحافظة الأقصر بأشجار الكريسماس والإضاءة الملونة والديكورية للاحتفال بليلة رأس السنة وأعياد الميلاد.

وتستقبل الفنادق السياحية بالأقصر سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، وزينت الفنادق مداخلها بأشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل بمناسبة العام الجديد.

وقال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إن محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، وجه بتكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة ورفع أي إشغالات بكافة مناطق المدينة للظهور بالشكل اللائق خلال احتفالات ليلة رأس السنة.