جثة برميل مش وغرق مركب سياحي .. أبرز أحداث الأقصر خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر خلال العام 2023 العديد من الأحداث المتنوعة التي شغلت الرأي العام واحتلت مساحة واسعة من اهتمام المواطنين في محافظة الأقصر، نستعرض في السطور التالية أبرز هذه الأحداث.

غرق مركب سياحي

في شهر أغسطس الماضي لقى شخصان مصرعهما غرقا في حادث غرق مركب نيلي متوقف عن العمل، تسمى "تيفولي" كانت متوقفة عن العمل منذ ثلاث عشرة سنة وخضعت لعملية صيانة قبل أن تتعرض للغرق جزئيا مما أدى لوفاة عاملين وإنقاذ الثالث.

سيدة تقتل زوجها وتضع جثته في جوال

ومن الحوادث التي كان لها صدى واسع في الأقصر خلال عام 2023 قيام سيدة بقتل زوجها بثلاث طعنات نافذة بالبطن والصدر، ووضعت جثمانه في جوال وألقت به في الشارع بجوار كوبري أبوالجود.



قتلت طفل سلفتها ووضعت جثته في "برميل مش"

وشهد العام 2023 الحكم بالإعدام على المتهمة أميرة. ا. م ربة منزل، التي استدرجت الطفل إبراهيم سيد حساني- 5 سنوات، ابن شقيقة زوجها إلى شقتها بعد أن وعدته "هديك حاجة حلوة"، ذهب الطفل معها وفور وصولهما انقضت عليه كالوحش فكتمت أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحتى لا ينفضح أمرها قامت بتخبئة جثته في برميل للمش.