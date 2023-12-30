عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن "تلقي تقرير عن حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة" اليمني. ويأتي ذلك في ظل استمرار القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" تنفيذ عملياتها التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية وحصار قطاع غزة.

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