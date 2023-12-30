نتانياهو: إذا وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها ومحور فلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرتنا

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "إذا وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها"، وذلك في مؤتمر صحفي له من تل أبيب.

وحول قطاع غزة، ذكر أن محور فلادلفيا المتاخم لمصر "يجب أن يكون تحت سيطرتنا".

ورأى نتانياهو أنه "يجب القضاء على حماس قبل نقاش ما بعد الحرب والجيش الإسرائيلي هو من سينزع سلاح حماس"، معتبرا أن "التاريخ سيحكم على ما أقوم به من أجل ضمان قوة إسرائيل العسكرية والسياسية".

إلى ذلك، أشار إلى "أننا نعمل ضد إيران كل الوقت وفي كل مكان والجميع يعلم أن التهديد من جانب طهران سيزداد إن حصلت على سلاح نووي".