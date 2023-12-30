"سبوتنيك": هجوم صاروخي مزدوج استهدف القاعدتين الأميركيتين في حقلي نفط وغاز شرقي سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن "هجوما صاروخيا مزدوجا استهداف القاعدتين الأميركيتين في حقلي نفط وغاز شرقي سوريا" في دير الزور. وأوضحت أن قصفا بالقذائف الصاروخية استهدف عمق قاعدة الجيش الأميركي في معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي دير الزور. وأضافت الوكالة أن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأميركي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزور، أدى إلى اندلاع النيران داخل ما يسمى "القرية الخضراء" التي يقطنها جنود وضباط التحالف الأميركي في الحقل.

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