وفد من "حماس" زار منير المقدح في مخيم عين الحلوة

زار وفد من حركة "حماس" في لبنان القيادي في حركة "فتح" منير المقدح في مخيم عين الحلوة.

وقدّم المسؤول السياسي لحركة "حماس" في مخيم عين الحلوة خالد زعيتر شرحاً مفصلاً عن معركة "طوفان الأقصى" وأهميتها وأثرها القريب والبعيد، ودورها الأساسي في إعادة القضية الفلسطينية الى الواجهة الدولية.

وأكد زعيتر أنّ "معركة طوفان الأقصى استطاعت أن تقهر الاحتلال وتلقنه درساً قاسياً، مشيداً ببطولات رجال المقاومة والصمود والاسطوري لأهالي غزة العزة امام همجية الاحتلال".

من جهته رحب المقدح بالوفد، معربًا عن وقوفه الكامل إلى جانب "خيار المقاومة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق التحرير والعودة".

وشدد المقدح على أن "عملية طوفان الاقصى اتت في التوقيت المناسب، وأن الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات مع وخلف المقاومة، مشددًا على ضرورة العمل والاستعداد لمرحلة ما بعد معركة "طوفان الاقصى" إذ أنها ستكون حتمية لزوال العدو الصهيوني ونصر لشعبنا وقضيتنا".

وشدد أيضا على "ضرورة رص الصفوف ومواجهة المخاطر المحدقة موجهًا التحية للمقاومة في غزة والضفة والشتات الفلسطيني".

يُذكر أنّ حركة "حماس" في مخيم عين الحلوة تقوم بسلسلة زيارات للمراجع السياسية والفاعليات في المخيم.