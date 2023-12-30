إسرائيل تقاتل على جميع الجبهات .. نتنياهو : محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.

وأوضح نتنياهو، في كلمة بثها التلفزيون، أن إسرائيل تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها ستستمر شهورا عديدة أخرى حتى تحقيق النصر.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الحرب في قطاع غزة معقدة لكن الغلبة لنا ونحن نضرب قادتهم وسوف نصل إليهم".

وتابع: "لتحقيق النصر نحتاج لمزيد من الوقت ونفعل ذلك بالحفاظ على أرواح جنودنا قدر الإمكان".

وأضاف: "لم أمنع لقاء وزير الدفاع مع رئيسي الموساد والشاباك".

وعن إيران، قال نتنياهو: "بالنسبة لإيران هي تقود محور الشر ونحن نعمل ضدها بكل الطرق وكل يوم".

وأضاف: "يجب منع إيران من الحصول على السلاح النووي".

وتابع: "إذا وسّع حزب الله المعركة فسيتلقون ضربات لم يسبق لهم أن شهدوها من قبل"

يأتي هذا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس، والتي أدت إلى شن جماعات أخرى متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن هجمات عليها.