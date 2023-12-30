انت الان تتابع خبر سوريا.. قصف جوي على مواقع بمدينة دير الزور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار المرصد إلى "دويّ انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية- العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات التحالف الدولي في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة".

وأضاف المرصد أن "طائرات حربية أميركية نفذت غارتين على موقعين في جبل العمال والمطار القديم في مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار".