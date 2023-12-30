شكرا لقرائتكم خبر عن الحمم تتراكم.. ثوران بركاني جديد يهدد أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية اليوم السبت أن احتمالات حدوث ثوران بركاني جديد قرب قرية جريندافيك تتزايد فيما تتراكم الصهارة البركانية في مجموعة من الأنفاق والكهوف البركانية الجوفية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن قطاعات من الأرض فى شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، ارتفعت لمستوى مماثل لما حدث قبل الثوران السابق في 18 ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة : "فيما يستمر تراكم الصهارة البركانية أسفل سفارتسينجي، يزيد احتمال إندفاع جديد للصهارة وحدوث ثوران مع مرور كل يوم"، في إشارة إلى اسم النظام البركاني الذي تتم مراقبته.

النشاط الزلزالي

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن النشاط الزلزالي لم يكن بنفس حجم ما حدث في نوفمبر وأوائل ديسمبر، ويعود ذلك على الأرجح إلى تنفيس وتحرر "الضغط الشديد فى المنطقة" حيث خفت حدة الضغط نتيجة للثوران السابق.

واستمر الثوران لعدم أيام وكان الرابع في شبه الجزيرة خلال ثلاثة أعوام.