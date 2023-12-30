نتنياهو: محور فيلادلفيا بين غزة ومصر ينبغي أن يكون تحت سيطرتنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون اليوم السبت، إن منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودي بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، لافتاً إلى أن إسرائيل تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها "ستستمر شهوراً عديدة أخرى حتى تحقيق النصر".



وتابع: "يجب القضاء على حماس قبل نقاش ما بعد الحرب والجيش الإسرائيلي هو من سينزع سلاح حماس".



وذكر نتنياهو أنه يواجه ضغوطا دولية خلال الحرب على غزة، مضيفا أن الاحتلال "حقق انتصارات كبيرة ونتكبد أثمانا باهظة والنصر يحتاج المزيد من الوقت والقتال سيستمر لأشهر".



وأضاف: "هدفنا إعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم"، مشيراً إلى أن "حزب الله سيتلقى ضربات لن يتخيلها لو وسع الحرب".



وتابع نتنياهو: "نعمل ضد إيران طوال الوقت وفي كل مكان والجميع يعلم أن التهديد من جانب طهران سيزداد إن حصلت على سلاح نووي".



وبشأن الخلافات الداخلية في إسرائيل، قال نتنياهو إن "قيام نفتالي بينت بالكشف عن ضربات منسوبة لإسرائيل في إيران انعدام للمسؤولية".



(رويترز، العربي الجديد)