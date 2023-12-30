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قرقاش: فخورون بأداء فريقنا الإماراتي في مجلس الأمن

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بأداء الفريق الإماراتي في مجلس الأمن وكفاءته بعد عامين من العمل البناء والمثمر، مؤكداً أن تعامل الفريق مع التحديات العالمية جعله جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم.
وكتب معاليه، على حسابه الشخصي في منصة «إكس»، أمس: «عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن، فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم، كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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