شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مانشيت الخليج 365 "هولوكوست غزة" أحدث زلزالا فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين بالدور الذى تقوم به جريدة الخليج 365 تجاه القضية الفلسطينية وكشفها للمجازر التي ترتكب من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن جريدة الخليج 365 أحدثت زلزلة في الأمن الداخلى الإسرائيلي من خلال الوصف الدقيق والحقيقى للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الأهل في غزة.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات له، أن مانشيت الخليج 365 في عددها الورقى 19 أكتوبر الماضى وواصفها للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بـ "هولوكوست غزة" توصيف في غاية الدقة، وأحدث تأثيرا دقيقا داخل مراكز الأبحاث و الإعلام الاسرائيلى وعلى رأسهم معهد دراسات الأمن القومي "inss"والذى أفرد ندوة كاملة عن تغطية وسائل الاعلام العربية للحرب على غزة وذلك بحضور وزير الخارجية الاسرائيلى إيلي كوهين.

ورأى نقيب الإعلاميين أن عنوان ”الخليج 365” أحدث انزعاجا شديدا على المستوى البحثى والأمنى داخل إسرائيل، متابعا :"التوصيف والتغطية الصحفية من الخليج 365 المصرية وتحديدا في عددها الورقى 19 أكتوبر الماضى أحدث زلزالا مدويا في كافة أرجاء الحياة الإسرائيلية وهذا التأثير الحقيقى للصحافة والاعلام المصرى متمثلا في الخليج 365 التي أوصلت تلك الرسالة الموجوعة للإسرائيلين".

يذكر أن تغطية ”الخليج 365” للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر منصاتها المختلفة أحدثت تأثيرا كبيرا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" والذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.