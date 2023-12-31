شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: مناقشة معهد الأمن القومى الإسرائيلى "هولوكوست غزة" يبرز قوة الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، مناقشة معهد الأمن القومى الإسرائيلى مانشيت الخليج 365 "هولوكوست غزة" بالضربة القوية للصحافة المصرية ضد العدوان الإسرائيلي علي غزة.

وقال مطر، إن مناقشة معهد الأمن القومى الإسرائيلى مانشيت الخليج 365 "هولوكوست غزة" يبرز قوة الصحافة المصرية، ويؤكد دعم مصر للقضية علي جميع المستويات والتي منها الدعم الإعلامي لفلسطين شعبا وحكومة ومقاومة.

وأوضح أن ما فعله الخليج 365 انتصار حقيقي للإنسانية وانتصار جديد من مصر للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن سلاح الإعلام من أهم الأسلحة التي حاول الكيان الإسرائيلي أن يستخدمها لتمرير خططه وعدوانه الغاشم ضد الشعب الأعزل في غزة.

وأشار تيسير مطر الى أن الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، والجرحى والمصابين والأطباء، تمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد حقوق الإنسان الدولية ولأبسطهم وهي الحق في حياة آمنة والعيش بسلام، مستنكرا صمت العالم الغربي تجاه ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية مخالفة لكافة مواثيق الإنسانية.

وقد أحدثت تغطية ”الخليج 365” للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر منصاتها المختلفة تأثيرا كبيرا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" والذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وناقش الحضور خلال المؤتمر عددا من القضايا والملفات التي كانت متسارعة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى العنوان الرئيسي لصحيفة الخليج 365 في العدد الورقي الصادر يوم 19 أكتوبر الماضي.