شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية لمحامى الإدارات القانونية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الحليم علام نقيب المحامين، باتخاذ عددا من الإجراءات للتيسير على أعضاء النقابة بالأقاليم، أبرزها استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، وكذلك السماح للمحامين حاملي كارنيه 2023 بسداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق "الفيزا كارت"، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية.

ويرصد ”الخليج 365” قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية لمحامي الإدارات القانونية لعام 2024

1 ـ الجدول العام: 400 جنيه.

2 ـ الجدول الابتدائي: 500 جنيه.

3 ـ جدول الاستئناف: 600 جنيه.

4 ـ جدول النقض: 700 جنيه.