شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربى لحقوق الإنسان يطالب بضم مانشيت الخليج 365 لملف الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي كافة المحامين والحقوقيين المعنين بملف المحاكمة الجنائيه الدولية للكيان الصهيونى على مجازره ضد الشعب الفلسطينى، بإدراج وضم تغطية ”الخليج 365” للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعددها الورقى في 19 أكتوبر الماضى الذى جاء مانشيته بعنوان:" "هولوكوست غزة" كدليل إثبات على مجازر الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عبدالجواد أحمد إن وصف الخليج 365 المشهد في غزه بـ "هولوكوست غزة" هو رصد وتوثيق واقعي لما يقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه أبناء غزة التي لم تقتصر فقط على الأحياء المدنيين والجرحى والأطفال والرضع، ولكن وصل المشهد الي مجزره وتمثيل بجثامين الشهداء التي تنتهك وتسرق منهم أعضائهم.

أحدثت تغطية ”الخليج 365” للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر منصاتها المختلفة تأثيرا كبيرا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" والذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وناقش الحضور خلال المؤتمر عددا من القضايا والملفات التي كانت متسارعة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى العنوان الرئيسي لصحيفة الخليج 365 في العدد الورقي الصادر يوم 19 أكتوبر الماضي.