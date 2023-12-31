شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم تجديد بطاقة العضوية بنقابة الصحفيين لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، عددا من القرارات والإجراءات بشأن الاشتراك السنوي في النقابة وكذلك مشروع العلاج .

وجاء على رأس تلك القرارات زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، وزيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيه للصحفيين بالداخل، و500 جنيه لمراسلى الصحف بالخارج، و1200 جنيه للحاصلين على إجازة بدون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا على أن تخصص الزيادة لتغطية العجز فى مشروع العلاج والمعاشات.

ومن المقرر أن تستأنف نقابة الصحفيين فتح الاشتراك فى مشروع العلاج من الإثنين 1 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، ويكون على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.