المكاري: نطمح إلى تسجيل أرشيف تلفزيون لبنان على لائحة "ذاكرة العالم" التابعة لليونسكو

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في تصريح لوكالة فرانس برس، إلى "أننا نطمح الى تسجيل أرشيف تلفزيون لبنان على لائحة "ذاكرة العالم" التابعة لليونسكو، لأنه أول تلفزيون في العالم العربي، وكذلك الإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام والدراسات والمنشورات اللبنانية"، موضحًا أنّه "بحكم الأمر الواقع لدينا أقدم أرشيف مرئي ومسموع في العالم العربي".

وأوضح أن الأرشيف يجب أن يكون "يتمتع بقيمة ثقافية وتاريخية" ليدرج على هذه اللائحة.

وذكر المكاري أنّه "لدينا أشرطة فيديو تعود الى الحرب العالمية الثانية والأربعينات"، رغم أن حجر الأساس للتلفزيون في تلة الخياط في بيروت وضع في العام 1957 وبدأ التلفزيون عمله في 1959.

وأشار إلى تعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية والمعهد الوطني الفرنسي للإعلام المرئي والمسموع (INA) قائلا "نحافظ على الأرشيف بشكل وثيق وبشكل جدّي جدا".

وستباشر الوزارة تحضير الملف في كانون الثاني. وسيشدّد الملف على "أهمية الأرشيف في الذاكرة الجماعية والأثر الثقافي على المنطقة التي نعيش فيها"، وفق الوزير الذي يشير الى أن هناك مساعدة تقنية من اليونسكو في التحضير.

ووصف المكاري الأرشيف بأنه "ذاكرة جماعية ووطنية وإنسانية"، لأن "قمة الحفاظ على إنسانية الإنسان هي حفظ تاريخه وحفظ ماضيه كما هو".

ويسعى برنامج "ذاكرة العالم" الذي أسسته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عام 1992 إلى الحؤول دون فقدان التراث الوثائقي، وهو ما تعرّف عنه اليونسكو بمجموعات الوثائق "ذات القيمة الهامة والدائمة، سواء كانت وثائق ورقية أو سمعية بصرية أو رقمية أو بأي صيغة أخرى".