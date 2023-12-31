سلطات أفغانستان أعربت عن "خيبة أملها" إزاء قرار أمميّ يدعو إلى تعيين مبعوث خاص إليها

أعربت سلطات أفغانستان عن "خيبة أملها" غداة التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، معتبرة أن المنصب "ليس ضروريًا".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي، أنّ بلاده "تعرب عن خيبة أملها إزاء اعتماد القرار 2721 الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان، على الرغم من انقسام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا الجمعة يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان لزيادة التواصل مع كابول ولتنسيق العمل الدولي بشأن الدولة التي تقودها حركة طالبان.

وصوّت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الهدف النهائي هو أن تعيش أفغانستان في سلام مع جيرانها، و"أن يتم إعادة دمجها بالكامل" في المجتمع الدولي وأن تحترم التزاماتها.