الأمم المتحدة عن الهجوم الأوكراني على بيلغورود: الهجمات على البنية التحتية والمدنيين غير مقبولة

أشار مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" حول الهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية، أن "الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".

ولفت المكتب في هذا الصدد إلى أنه "بالطبع يجب إدانتها".

وفي وقت سابق، قتل 14 شخصًا بينهم طفلان وأصيب 108 بجروح في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات على أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية: "بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلغورود. وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم خمسة عشر طفلاً".