سيناتور أميركي اعتبر تجاوز إدارة بايدن للكونغرس بإرسال أسلحة لإسرائيل "يُبقي الشعب الأميركي في الظلام"

أوضح عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تيم كين، "أننا نريد تفسيرًا لاتخاذ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرارًا ثانيًا بإرسال أسلحة لإسرائيل".

ولفت إلى أنّ "تجاوز الكونغرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام"، مؤكدًا أنّه "يجب أن يكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى".

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ "وزارة الخارجية الأميركية أقرّت إبرام صفقة لبيع بنادق "إم107" والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار".

ولفتت إلى أنّ "وزارة الخارجية أكدت للكونغرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورًا".

وتستمر واشنطن بدعم تل أبيب في حربها على قطاع غزّة وتعرقل أي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، رغم التقارير التي تتحدث عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن حول مسارها ومسألة اليوم التالي للحرب.