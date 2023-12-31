ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود الروسية إلى 18 قتيلًا و111 جريحًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود الروسيّة إلى 18 قتيلًا و111 جريحًا، بحسب ما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

ولفتت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "في بيلغورود، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 18 شخصا فيما أصبح عدد الجرحى 111"، في الهجوم الذي يعدّ من الأعنف بالنسبة إلى المدنيين في روسيا منذ بدء الحرب في شباط 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي السبت بعد طلب من السلطات الروسية إثر الهجوم الأوكراني.