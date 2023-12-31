10 قتلى في ضربات جوية على حدود سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس مقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 3 من الجنسية السورية، وإصابة نحو 30 آخرين في ضربات جوية قرب الحدود السورية - العراقية.

وأضاف المرصد أن الضربات استهدفت مواقع تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران، في مدينة «البوكمال» وقافلة تابعة لها، كانت قادمة من العراق المجاورة.

وتابع المرصد أن قائمة القتلى، شملت ثلاثة من الجنسية السورية وسبعة من جنسيات غير سورية، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود أكثر من 27 مصابا من الميليشيات، بعضهم بحالات خطيرة.

وتكثف الميليشيات الموالية لإيران هجماتها على قواعد عسكرية أمريكية، في سوريا والعراق.