تحرك جنوب أفريقي يبهر العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت الخطوة التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا بالتقدم إلى محكمة العدل الدولية لمحكمة إسرائيل، إعجاب الدول العربية التي أشادت بموقفها، وعبرت عن أملها أن تشهد الفترة المقبلة صحوة عالمية في وجه الاحتلال.

وأكدت جنوب أفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع الإبادة الجماعية لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي في غزة «كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين»

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالدعوة الجنوب أفريقية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وشددت على أن الاحتلال وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية، إضافة إلى القطع الفعلي للماء والغذاء والكهرباء، ومنع دخول الدواء والوقود، واستهداف البيوت والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

وأشادت بتلك الخطوة، بكون جنوب أفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مشددة على ما قدمته جنوب أفريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك إسرائيل - القائمة بالاحتلال - للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.