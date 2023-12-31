القوات المشتركة تسقط خلية تخابر حوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت القوات المشتركة عن خلية تخابر لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، شملت 4 عناصر جميعهم من أهالي المناطق المحررة في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

وأقر عناصر الخلية الأربعة وهم محمد صالح وعبدالرحمن عبد الوهاب وصديق مشجع وعلي بجاح، في منطوق اعترافاتهم بتجنيدهم لنقل المعلومات لميليشيات الحوثي عن طريق شخص من أبناء مقبنة يدعى زيد المحطبي المكنى «أبو زيد»، ويعمل مشرفا ميدانيا مع الميليشيات في خط النار بجبهة مقبنة.

واعترفوا جميعهم بتورطهم في نقل المعلومات عن تحركات وتعزيزات القوات المشتركة في مناطقهم، وكذا في القطاعات الأخرى بمحور الحديدة، وتضمنت اعترافات عناصر الخلية تورطهم في نقل إحداثيات عن مواقع للقوات المشتركة وتحركات الأطقم، وتصحيح أماكن قصف ميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن اليمن لايزال واحدا من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في عام 2023.

وقال الأوتشا في تقرير حديث له «إن المنظمة واجهت صعوبات في تمويل خطتها الإنسانية للعام الجاري الذي أوشك على الانتهاءـ مع تحصلها على 37.5 % فقط من الأموال المطلوبة حتى أواخر أكتوبر الماضي».

وتابع «قد تفاقمت الأزمة الإنسانية، الناجمة في المقام الأول عن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، بسبب الفجوات الحرجة في التمويل، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية.

تحديات الوصول».

ولفت إلى أن نقص الغذاء العالمي أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تواجه العديد من الأسر الضعيفة في اليمن صعوبات في تأمين الغذاء، حيث أصبحت أسعاره لا يمكن تحملها.

وأشار إلى أنه وبحلول نهاية أكتوبر لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي تسعى للحصول على 4.34 مليارات دولار أمريكي لمساعدة 17.3 مليون شخص، إلا على تمويل بنسبة 37.5 %، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية.

وقال التقرير الأممي «إنه وعلى الرغم من نقص التمويل، وصلت وكالات الإغاثة في اليمن إلى ما متوسطة 8.6 ملايين شخص شهريا بالمساعدات المنقذة للحياة بين يناير وأكتوبر 2023م.

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