200 موقع أثري فلسطيني مدمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق تقرير فلسطيني تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 200 موقع أثري وتاريخي، من أصل 325 موقعا أثريا، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي. وأشار إلى أن تلك المواقع الأثرية التي تضم مساجد تاريخية، مثل المسجد العمري الكبير في قلب مدينة غزة، والعديد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تعود لمئات السنوات، تم تدميرها بفعل القصف الإسرائيلي المباشر لها، وتحويلها إلى ركام، مما يدل على تعمد الاحتلال تدمير كل مقومات التاريخ والحضارات، التي مرت على قطاع غزة.



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