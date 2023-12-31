ارتفاع شهداء العدوان إلى 21,507

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي إلى 21507 شهداء، والجرحى إلى 55915 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 187 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

في السياق ذاته تواصل مدفعية ودبابات الاحتلال قصفها العنيف لشمال قطاع غزة ووسطه، فيما بيّن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل أربعة شهداء من مخيم البريج وسط القطاع، بعد تعرض عدة منازل لقصف إسرائيلي مكثف.

