ارتفاع شهداء العدوان إلى 21,507

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 187 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.
في السياق ذاته تواصل مدفعية ودبابات الاحتلال قصفها العنيف لشمال قطاع غزة ووسطه، فيما بيّن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل أربعة شهداء من مخيم البريج وسط القطاع، بعد تعرض عدة منازل لقصف إسرائيلي مكثف.
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