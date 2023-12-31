استشهاد عشرات الغزاويين في قصف جوي

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين بينهم صحفي في قصف استهدف منزلا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتة إلى أن العشرات من المفقودين لازالوا تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.
وقصفت السفن الحربية بشكل مكثف المناطق الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما تواصل قصف مدينة خان يونس.
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