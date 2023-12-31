انت الان تتابع خبر روسيا تكشف عن انتهاك "بروتوكولات" في الأجواء السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فاديم كوليت في إفادة صحفية: "طيران ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يتسبب بأوضاع خطيرة في سماء سوريا، وينتهك بروتوكولات عدم الاشتباك وينتهك المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".وأضاف "خلال النهار، سجل التحالف حالتين لانتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك بطلعات جوية لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي، وفي منطقة التنف، تم تسجيل 4 انتهاكات لطائرتين هجوميتين من طراز إيه-10 ثاندربولت ومسيرتين من طراز إم كيو-1 سي تابعتين للتحالف".

وتابع كوليت "يواصل التحالف التسبب بظروف خطيرة لحوادث الطيران، فضلا عن تفاقم الوضع في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".