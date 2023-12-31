شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على بيلجورود إلى 18 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة، أن الهجوم الأوكراني على مدينة بيلجورود الروسية اليوم السبت أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 111 آخرين.

وكان مسؤولون روس قد أعلنوا في وقت سابق مقتل 14 شخصا وإصابة 108 في الهجوم.

مجلس الأمن

ودعت الحكومة الروسية إلى عقد جلسة خاصة بمجلس الأمن الدولي بعد هجوم شنته أوكرانيا على مدينة بلجورود اليوم السبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إن الهجوم الإرهابي على بلجورود سيكون موضوعا لإجراءات في مجلس الأمن الدولي".