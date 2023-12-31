شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. الشرطة تحتجز المئات في احتجاجات على المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعيت الشرطة لفض حصار طريق سريع من قبل محتجين من حركة "تمرد ضد الانقراض" في العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، واحتجزت لفترة وجيزة حوالي 300 متظاهر.

ويتهم سبعة منهم بإثارة "وضع يهدد أرواحهم ومستخدمي الطريق الآخرين" من خلال إغلاق جزء من الطريق السريع "إيه 10" في جنوب المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" نقلا عن الشرطة.

عمدة أمستردام

وكانت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما، التى تنتمي إلى حزب جروين لينكس المؤيد للبيئة، قد حظرت الاحتجاج، ثم رفض المنظمون تنظيم المظاهرة في منطقة مختلفة خصصتها إدارة المدينة.

وبعد عدة ساعات، أمرت السلطات بإخلاء الجزء المحاصر من طريق "إيه 10"، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كانت العملية سلمية إلى حد كبير.