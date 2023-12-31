إجراء اختبارات إلكترونية تجريبية لطلاب جامعة المنوفية الأهلية.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أطلقت جامعة المنوفية الأهلية اليوم اختبارات إلكترونية تجريبية وذلك لتدريب الطلاب بمختلف كليات وبرامج الجامعة على كيفية أداء الاختبارات الإلكترونية قبل إنطلاق الإختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الأول الأسبوع القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية والدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى للجامعة.

تهدف الاختبارت إلى تدريب الطلاب خاصة طلاب المستوى الأول على قواعد أداء الاختبارات الإلكترونية، والتأكد أيضا من كفاءة جميع الأجهزة وسرعة الانترنت وتجهيز كافة المعامل التى ستتم فيها الاختبارات، وذلك فى إطار خطة جامعة المنوفية الأهلية التى تسعى لتنفيذها لتقديم خدمة تعليمية متميزة مواكبة للتطور التكنولوجي ولخطة واستراتيجية الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي لتطوير منظومة التعليم واستخدام أحدث الوسائل التعليمية المتطورة.

وتم تجهيز ٩ معامل بالجامعة الأهلية لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات، وتم إعداد جداول الامتحانات ووضع خطة متكاملة لتوزيع الطلاب باللجان وقائمة بالمراقبين والملاحظين، والمتابعة على مدار الساعة لأعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن جامعة المنوفية الأهلية قد بدأت فى العام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ فى برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية بكلية الهندسة، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

ووصل عدد البرامج التى تم افتتاحها حتى الآن ١٥ برنامج ب ١٠ كليات وهى: كلية الطب والجراحة، وطب وجراحة الفم والأسنان، وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي برنامجي ذكاء الآلة وعلوم البيانات)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية و تكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي)، كلية الهندسة برنامج هندسة الحاسوب ويضم ٣ مسارات (الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبرالى)، والعلاج الطبيعى، والصيدلة، والطب البيطرى، علوم التمريض ويضم ٣ مسارات (تمريض الطوارئ، القبالة، تمريض حديثى الولادة)، والعلوم الإنسانية والاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية).