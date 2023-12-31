آثارت الفزع.. طلب إحاطة بشأن انتشار الفئران داخل قطارات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل حول انتشار الفئران بصورة كبيرة داخل جميع القطارات المكيفة.

وكشف "رمزي"، عن أنه خلال رحلة له داخل القطار vip رقم 983 والمتجه من محافظة المنيا للقاهرة لم يكن يتصور أن داخل العربة التى حجز بها وجود كمية كبيرة من الفئران الكبيرة، مشيراً إلى أنه اتجه إلى عربة آخرى ليبتعد عن الفئران إلا أنه فوجئ بنفس الوضع داخل العربة الثانية.

وقال البرلماني: لقد شكوت لرئيس القطار ولكن بكل بساطة قال لي: "سوف أقوم بعمل مذكرة وقمت بعمل عدة مذكرات قبل ذلك عن مشكلة الفئران داخل القطارات ولكن المشكلة مستمرة"، مشيراً إلى أنه على مدى أكثر من 4 ساعات كنا نحن الركاب في صراع وحرب مستمرة لم تتوقف مع الفئران التي آثارت الفزع والخوف الشديدين لدى جميع الركاب بصفة عامة والسيدات بصفة خاصة.

وتساءل عن التطوير والتحديث المستمرين الذي يتحدث عنه وزير النقل؟.. ولماذا تم الحصول على مليارات الدولارات من القروض على تطوير السكك الحديدية وهى بهذه الصورة السيئة؟.. ولماذا لم يتم وضع خطط للتخلص من الفئران داخل القطارات؟، معتبراً هذه المشكلة بمثابة إهدارًا للمال العام الذي تم صرفه على تطوير السكك الحديدية التي لاتزال تعاني من مشكلات مستمرة ومنها على سبيل المثال عدم النظافة داخل القطارات المكيفة والروائح الكريهة بداخلها والأوضاع المتردية داخل دورات المياه ناهيك عن التأخير الذي يتراوح فيما بين ساعة وساعتين فى مختلف رحلات القطارات.

وطالب "رمزي"، من الدكتور مصطفى مدبولى التدخل بنفسه لحل مثل هذه المشكلات معرباً عن أمله في أن يقوم هو والفريق كامل الوزير وعدد من الوزراء برحلة داخل هذا القطار أو غيره من القطارات الأخرى ليرى والوزراء بأنفسهم الفئران وهي تتجول وتصول مع الركاب فى مشاهد كلها رعب وخوف، مؤكداً أنه على استعداد لدفع تذاكر السفر لرئيس الوزراء ومن معه من السادة الوزراء بل واستضافتهم بمحافظة المنيا.