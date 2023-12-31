رضوان: التقرير السنوي لحقوق الإنسان أداة للشفافية والمساءلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

كشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يتضمن صورة شاملة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف "رضوان" لمصراوي، أن التقرير يحلل الوضع الحقوقي بناءً على القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتم توفير بيانات وإحصائيات حول مختلف جوانب حقوق الإنسان، مثل حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن التقرير سيتم مناقشته في إجتماع لجنة حقوق الإنسان الأربعاء المقبل ، و يحتوي أيضا على تحليل مفصل للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ويستعرض القضايا المتعلقة بالحريات الأساسية مثل حرية التعبير ، وحرية الصحافة ، وحرية التجمع ، وحقوق العمال، وحقوق الأقليات، و يتم توضيح التحديات التي تواجهها هذه الحقوق والتطورات الأخيرة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن التقرير يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية والتمييز العنصري والعنف الجنسي، ويتضمن التقرير تقييمًا للتقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر، ويتم تحليل الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنة الماضية وتأثيرها على وضع حقوق الإنسان، وتقديم توصيات ومقترحات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.

وأكد رضوان، أن التقريرالسنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصرأداة مهمة للشفافية والمساءلة، ويتم نشر هذا التقرير للجمهور والمجتمع الدولي ويعد مرجعًا مهمًا لتقييم حقوق الإنسان في مصر، يساهم في توعية الناس بحقوقهم وتشجيعهم على المشاركة في عملية حماية حقوق الإنسان ، و يعمل التقرير أيضًا كأداة للمراقبة والمراجعة لأداء الحكومة والمؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان.