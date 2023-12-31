عدوان: أي حديث عن مقايضة الاستقرار بأمر على حساب الدولة يأخذ لبنان نحو المزيد من الاهتراء

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، في تصريح لصحيفة "الأنباء"، إلى أنّ "هناك موضوعين يكملان بعضهما دون مقايضات ومرتبطين بقيام الدولة جديًا، وفي عدم الاستمرار بدولة مهترئة و"مرقعة" بالكامل، الاول، وجود دولة تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتنفذ القرارات الدولية بجدية، والثاني، انتخاب رئيس للجمهورية من اجل بناء دولة القانون والمؤسسات تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم".

ورأى أنّ "أي حديث عن مقايضة الاستقرار بأمر على حساب الدولة، فإنما يأخذ لبنان نحو المزيد من الاهتراء والعودة به الى الوراء أشواطا اضافية، لان البلد لا يستطيع إطلاقا تحمل المزيد. نحن متفقون على ان اسرائيل هي العدو، لكن مواجهتها يتطلب دولة قادرة تمتلك قرار الحرب والسلم وتضع مصلحة لبنان اولا، وتعرف كيفية التصرف على حدودها. فالقضايا الوطنية الاساسية لا تحتمل أنصاف الحلول".

وردا على سؤال حول مناقشة مبادرات داخلية جديدة، قال عدوان: "لا شيء واضحا ولا توجد آلية بعد، لكن موقفنا الدائم هو مع الحوار الذي يؤدي الى نتائج، وثمة اتصالات ثنائية جرت سابقا وأثمرت التمديد لقائد الجيش، من الممكن اعتماد نفس التجربة والاسلوب تحت عنوان المصلحة الوطنية، ازاء اي قضية مهمة او خطر يهدد الوطن والكيان، ومن ذلك موضوع انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو مطلبنا الاساسي، يقود البلاد ويستعيد قرار الدولة للسلم والحرب وتأمين الاستقرار وإطلاق مسيرة النهوض".