وزير خارجية النيجر: جميع الأسلحة التي يستخدمها الجيش النيجري روسيّة الصنع

ذكر وزير خارجية النيجر في السلطات الانتقالية بكاري ياو سانغاري، أنّ جيش البلاد لديه القدرات العسكرية والتسليح الذي يمكنه من القيام بمهامه.

ونفى، في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أي وجود عسكري روسي في النيجر، لكنه أكد أن جميع الأسلحة التي يستخدمها الجيش النيجري، روسية الصنع.

وشدد الوزير النيجري على أنّه "لدينا علاقات تعاون عسكري مع روسيا ونحتاج الحفاظ عليها لضمان الحصول على الأسلحة الروسية التي تمكننا من الدفاع عن أرضنا"، لافتًا إلى أن نيامي أجبرت الجيش الفرنسي على الانسحاب من البلاد وليس لديها أي نية لدعوة عسكريين آخرين إليها، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج إلى تطوير قدراتها في مجالات التسليح والخدمات اللوجستية والاستخبارات.